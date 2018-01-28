В Астрахани прошла встреча лысых девушек

Вчера, 22:45

Девушки, потерявшие в силу различных причин свои волосы, организовали встречу в Астрахани. В основном, это случается при заболевании алогецией.

Как свидетельствуют данные статистики, в мире сейчас около 146 миллионов жителей с подобным диагнозом. Эта болезнь может привести к частичному или полному выпадению волос.

Учёные пока не могут понять причину, приводящую к развитию подобного заболевания. Гипотез множество, но ни одна из них не подтверждена. Особенно болезненно это переживают девушки, потерявшие значительную часть своей красы.

В то же время многие из них не утрачивают чувство «мужества» и организовывают встречи с теми, на кого также обрушилось данное несчастье.

Очередная из них произошла в Астрахани. Её организовала Венера Шарипова. Она в своём аккаунте и ранее информировала подвергнувшихся данному заболеванию о его особенностях. Она давала рекомендации, как не опускать при этом руки.

Её коллеги по несчастью, прибывшие на мероприятие, восхищались Шариповой. Они выражали полный восторг её энергией и оптимизму.

Главное, чтобы жизнь была полна и насыщена, а волосы – дело наживное. В конце концов, есть парики. Некоторые мужчины долгие годы не подозревают, что их спутницы пользуются именно ими.