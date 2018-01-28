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Мать двоих детей стала популярной в Instagram после фото с растяжками

Сегодня, 17:03

28-летняя Лиза Уилсон из американского штата Мичиган стала популярна в Instagram после публикаций своих фотографий с растяжками на животе. Таким образом девушка хочет показать свою фигуру после родов, а также заявить, что женщины не должны стыдиться шрамов после родов. При этом, будучи матерью, девушка выкладывает свои обнажённые фото.

Одно из самым популярных фото в Instagram девушки – это когда её дочери целуют живот своей матери. Лиза чувствует себя очень уверенно, имея при этом явные проблемы с лишним весом, который кстати мог стать настоящей причиной растяжек, а не беременность, как заявляет девушка.

Сначала, как признаётся девушка, она стыдилась своей фигуры, а затем придумала, что они «сексуальны и стала выкладывать фото в интернет. Примечательно то, что, будучи матерью двоих детей, Лиза Уилсон не стесняется выкладывать полуобнажённые фотографии.

При этом она не понимает, почему матери должны стыдиться своей фигуры и не демонстрировать её всем желающим.


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