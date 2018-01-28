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В Челябинске студенты из автомобилей выстроили надпись «Путин 2018»

Сегодня, 14:50

В Челябинске политически активные студенты своеобразно отметили Татьянин день. Молодые люди, имеющие автомобили, выстроили из них на заснеженном стадионе лаконичную надпись «Путин 2018».

По словам организаторов флешмоба, в последнее время Уральский регион стал своеобразным плацдармом оппозиционных и либеральных сил, которые пытаются продвинуть идею автономии Урала. Своей акцией студенты из разнообразных патриотически настроенных общественных организаций хотели подчеркнуть свою поддержку политике нынешнего президента России.

На то, чтобы составить из 49 автомобилей программную надпись ушло чуть менее часа. Сама панорамная фотография была сделана с дрона. После завершения акции студенты устроили соревнования по наиболее быстрой и точной парковке автомобилей. Как сообщают очевидцы, некоторые девушки дали фору в этом необходимом элементе парням. Сама акция была широко распространена в социальных сетях и получила множество противоречивых комментариев.


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