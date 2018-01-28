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В медучреждениях Москвы уже установлено более 3,5 тысяч видеокамер

Сегодня, 14:26

В городских поликлиниках столицы РФ уже установлено более 3,5 тысяч камер видеонаблюдения.

На официальном сайте главы столицы Российской Федерации была размещена информация о том, что в рамках программы, направленной на развитие систем контроля в поликлиниках, в здания медицинского профиля Москвы установили 3 тысячи 766 видеокамер. На каждое здание приходится около девяти камер.

Руководитель департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун сообщил, что камеры были размещены в вестибюлях, на входе, в кабинетах, куда граждане приходят за получением справок, в коридорах важных отделений и в иных местах. Видео с камер передается в главный штаб работы с Единой медицинской информационно-аналитической системой (ЕМИАС) в реальном времени, а за всем происходящим следят сотрудники ситуационного центра (всего их 15). ЕМИАС является самым крупным информационным ресурсом, интегрирующим в одну систему работу каждой поликлиники в городе. Всего в нее включено более 600 учреждений, работа в которых контролируется довольно просто - при помощи звонка.


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