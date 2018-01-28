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В Алтайском крае автопоезд «Здоровье» спасает жизни людей

Сегодня, 13:37

Как проинформировали сотрудники Миниздрава Алтайского края, автопоезд «Здоровье» спасает жизни людей. Он активно работает в регионе с октября месяца 2011 года и за это время побывал практически во всех районах, среди них труднодоступные к подъезду поселки.

За помощью к квалифицированным специалистам знаменитого автопоезда «Здоровье» обращались почти 325 тысяч раз. За все время медики провели 450 тысяч работ в плане диагностики и лабораторных проверок. На обследование в дополнительном порядке были отправлены 41 тысяча граждан, госпитализировали 5 тысяч людей.

Согласно статистическим данным, у девяти из десяти пациентов были выявлены цереброваскулярные болезни, каждый второй страдал от сахарного диабета, нарушений работы костно-мышечной системы и щитовидки. Треть жителей Алтайского края получили диагноз остеопороз. На автопоезде «Здоровье» каждый год медики посещают все существующие районы региона, если есть необходимость, то приезжают повторно. В 2017 году специалисты приняли больше 23 тысяч пациентов, проживающих в 367 алтайских поселках.


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