Опрос: Более 60% украинцев готовы отправиться на заработки в Россию

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Больше 60% украинцев проинформировали о готовности ехать на активные заработки в соседнюю Россию. Соответствующий опрос провели специалисты Международного социологического института в Киеве по особому заказу «Зеркала недели».

В рамках исследования вопросом являлось отношение граждан Украины к трудовой поездке в Российскую Федерацию. Согласно итогам официального опроса, для 41,9% украинцев работа на территории России является вполне приемлемым моментом, если в родном государстве с заработком все обстоит хуже. 21,2% респондентов заявили, что им нет разницы. Больше 63% украинцев готовы поехать к россиянам на заработки и только 22% считают это неприемлемым.

В разных регионах Украины положительные ответы выглядят так: 76% и 74,5% опрошенных живут на юге и востоке, в центре государства 60% уже готовы к такому решению, а с запада уехали бы 49,5%.