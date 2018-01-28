Пенсионерка из Волгограда зимой переходит реку босиком, чтобы попасть в магазин

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Пенсионерка из Волгоградского региона вынуждена зимой переходить реку босиком, чтобы попасть в магазин.

На YouTube опубликован видеоролик, на котором запечатлено, как пенсионерка сначала идет по снегу, предварительно сняв с ног валенки, а затем по колено заходит в ледяную воду и перебирается на другой берег. Женщина сообщила, что там около скамейки она оборудовала себе место для переодевании. Таким образом Людмила Галикова сокращает путь до магазина, ведь дорога в обход отняла бы у нее 40 минут, а так женщина добирается за четверть часа.

Такой путь женщина совершает из поселка Минский в Морозово, где расположен сельский магазин, в котором она покупает продукты. Такие прогулки она совершает ежедневно. Стоит отметить, что старушка следит за своим здоровьем, ведет здоровый образ жизни, она часто купается, любит гулять босиком по снегу, занимается спортом. Ранее эти деревни соединял мост, но он разрушился. Власти региона обещают восстановить строение этим летом.