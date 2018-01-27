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Зарегистрировавшие "первый гей-брак в РФ" получают угрозы в свой адрес

Вчера, 19:45

Пара геев, которые смогли "найти лазейку" в законодательстве и зафиксировать в российских документах свой гей-брак, заключенный за пределами страны, в Дании, жалуются на угрозы.

Об этом мужчина рассказал 27 января на своей странице в социальной сети Facebook. Как стало известно, мужеложцы направились в Данию. Там законодательство позволяет жениться необычным парам. После этого они вернулись на родину и подтвердили брак во Многофункциональном центре Москвы, получив штамп в паспорте.

Теперь один из пары жалуется на постоянные угрозы по телефону и посредством соцсетей. На данный момент общественности осталось непонятным, на что он рассчитывал, открыто афишируя отношения со своим "мужем", при этом зная особенности законодательства России.


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