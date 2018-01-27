В Ростове водитель автобуса смотрел порно за рулём

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В Ростове водитель, управляя автобусом, смотрел порно. Шофёр решил таким образом отдохнуть от рутинной работы. Это заметили пассажиры, ездившие по маршруту 67, сообщили СМИ.

Как утверждают очевидцы, одной рукой он управлял рулём, другой держал телефон, на экране которого можно было заметить пикантные кадры. Некоторые пассажиры незаметно сфотографировали его и выложили снимки в социальных сетях. Жители посчитали, что таким образом водитель автобуса старается разнообразить свои поездки из одной части города в другу. Видимо, целый день заниматься развозом людей занятие очень утомительное, пишут комментаторы.

Ранее сообщалось об ошеломляющем дрифтинге на парковке супермаркета в Ростове-на Дону. Его устроил водитель маршрутного автобуса. По предположениям жителей донской столицы, маршрутчик таким образом показал свою радость из-за выпавшего снега.