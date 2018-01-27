В Ростове разъезжал автобус с открытыми дверьми

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Автобус с открытыми дверьми возил пассажиров в пределах донской столицы, Ростова. Просшествие имело место 25 января между 14:30 и 15:30 на маршруте 67.

"Я ехал из центра города на Западный и заметил, что задние двери не закрыты. На жалобы пассажиров водитель даже не реагировал и продолжал ехать", - рассказывает в соцсетях очевидец.

На протяжении порядка двух часов сообщение комментировали подписчики и оставили более ста комментариев. Многие стали на сторону водителя: "Возможно, он просто не знал, что дверь открыта. А, может, её попросту заклинило", "Почему сразу виновават водитель?", "А когда водитель останавливается, чтобы на скорую руку что-то исправить, так сразу начинают возмущаться пассажиры с вопросами, когда же мы поедем". Тем не менее, нашлись и люди с чувством юмора, считающие, что водитель запасается на лето холодным воздухом и "кто не выпал из автобуса, тот молодец."