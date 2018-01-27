Калининградские курсанты в трусах сплясали под Satisfaction на улице

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Калининградские курсанты в нижнем белье и с фуражками станцевали под песню Satisfaction на улице, а видео со съемок второй части клипа разместили в Instagram.

В Instagram курсанты училища в Калининграде выложили минутный ролик со съемок другой части клипа в поддержку своих коллег из Ульяновска, где они танцуют под композицию Satisfaction диджея Бенни Бенасси. Для съемок им пришлось выйти на улицу в нижнем белье и фуражках в компании легко одетых девушек. Съемки проходили рядом с Областным центром молодежи.

Авторы отмечают, что опубликованное видео оказалось коротким, но снято было намного больше, поэтому, если данный ролик посмотрят более 5000 раз, они обязуются выложить вторую часть, которая уже отснята. Ролик уже посмотрели более 9000 пользователей. Ранее ребята опубликовали одну часть видео с танцем в фуражках под знакомую композицию, которую, судя по всему, снимали в общежитии.

В январе было опубликовано видео, снятое студентами Ульяновского института гражданской авиации, с пародией на клип Satisfaction. Ролик у них получился в стиле БДСМ, в связи с чем руководство вуза решилось отчислить популярных парней, но прокуратура не сочла данный поступок поводом для таких серьезных мер.

Тогда и начался всероссийский флешмоб в их поддержку, участие принимали студенты других учреждений и прочие, в том числе даже животные. Все участники записывают ролики под Satisfaction.