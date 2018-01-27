Соцсети взорвали полуголые гимнастки на фоне снежных гор в Сочи

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Пользователи соцсетей восхищаются грацией и растяжкой двух полуголых гимнасток. Снимок девушек на фоне снежных гор в Сочи уже взорвал Интернет.

Фотография двух спортсменок в купальниках покорила пользователей соцсетей. На снимке девушки грациозно стоят, демонстрируя свою растяжку и идеальные формы. Узнали о спортсменках из краснодарского паблика. Известно, что меньше дня понадобилось пользователям интернета, чтобы наградить красоток 4 тыс. лайков.

«Самый главный навык - радоваться жизни. - А если не получается? - Переезжай в Краснодарский край», - подписали снимок в Сети.