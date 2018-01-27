Ректор МГУ выпил со студентами медовухи

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Ректор МГУ Виктор Садовничий выпил 26 января со студентами собственноручно приготовленной им медовухи. Сообщается, что она вчера буквально лилась на Воробьёвых горах рекой.

Ректор «выкатил» студентам бочку, в которой было, примерно, 500 литров этого напитка. Сначала он продегустировал его сам, после чего сообщил, что медовуха «задалась». Затем её отведали и все желающие студенты. Праздничное событие стало следствием окончания сессии и прошедшим Днём студента. Теперь учащиеся смогут заслуженно отдохнуть.

Участники «пития» делятся в Сети своими ощущениями. Один из студентов сообщил, что нечто подобное он пробовал, находясь в Болгарии. Там этот напиток изготавливался пожилым человеком и выдерживался в бочке. Но медовуха от ректора была, по его мнению, получше.

Для приготовления напитка используется старинный монастырский рецепт. Помимо того, Садовничий говорит, что пользуется и собственными секретами, которые не раскрывает.

Традицию угощать медовухой подопечных на День студента ввёл сам ректор. Приготовляемый им напиток является безалкогольным, поскольку среди учащихся есть и те, которые не достигли совершеннолетия.