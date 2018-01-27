Любой желающий сможет позабавиться с Шурыгиной за криптовалюту

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Криптовалюта может открыть многие двери в современном мире. Так, позабавиться с Дианой Шурыгиной смогут все желающие в среднем за 60 ecu (примерно 3600 рублей) в час. Речь идет о старте проекта криптоборделя Cryptopussy, в котором появится секс-кукла скандальной девушки.

Криптобордель Cryptopussy анонсирует появление новой секс-куклы. Агрегат будет иметь внешние данные скандальной изнасилованной Дианы Шурыгиной. Известно, что оценили секс с девушкой выше в два раза чем остальных. Так, за 60 ecu (примерно 3600 рублей) в час можно будет почувствовать себя Семеновым. Именно так пошутил руководитель Ecu Олег Воронин. Он также намекнул, что взаимоотношения с секс-куклой не грозят судебными разбирательствами и реальным сроком.

К слову, насильник Дианы Шурыгиной вышел на свободу. Известный экстрасенс рассказала о будущем Сергея Семенова. Так, мужчина станет папой, у него будет средний денежный достаток, и его популярность вскоре будет равна нулю.