VistaNews.ru


Любой желающий сможет позабавиться с Шурыгиной за криптовалюту

Сегодня, 12:37

Криптовалюта может открыть многие двери в современном мире. Так, позабавиться с Дианой Шурыгиной смогут все желающие в среднем за 60 ecu (примерно 3600 рублей) в час. Речь идет о старте проекта криптоборделя Cryptopussy, в котором появится секс-кукла скандальной девушки.

 Криптобордель Cryptopussy анонсирует появление новой секс-куклы. Агрегат будет иметь внешние данные скандальной изнасилованной Дианы Шурыгиной. Известно, что оценили секс с девушкой выше в два раза чем остальных. Так, за 60 ecu (примерно 3600 рублей) в час можно будет почувствовать себя Семеновым. Именно так пошутил руководитель Ecu Олег Воронин. Он также намекнул, что взаимоотношения с секс-куклой не грозят судебными разбирательствами и реальным сроком.

К слову, насильник Дианы Шурыгиной вышел на свободу. Известный экстрасенс рассказала о будущем Сергея Семенова. Так, мужчина станет папой, у него будет средний денежный достаток, и его популярность вскоре будет равна нулю.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.