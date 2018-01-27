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В Брянске рассорились друзья беглого бизнесмена Коломейцева

Сегодня, 12:19

В Брянске продолжаются скандалы, связанные с окружением беглого местного предпринимателя, а по совместительству оппозиционера Александра Коломейцева. На этот раз обсуждается противостояние друзей опального бизнесмена Николая Виткевича и Александра Куприянова.

Как оказалось, коммунист и более того, один из ведущих функционеров областного комитета КПРФ Куприянов решил возглавить клинику «Мед-Лайф», деятельность которой вызывает множество вопросов у населения Брянска и, с некоторых пор, правоохранительных органов. Журналист Виткевич, вспомнив свой профессиональный долг и закрыв глаза на дружеские отношения с доктором Куприяновым, вскрыл в своем блоге мошеннические схемы клиники.

Дело в том, что вышеназванное лечебное учреждение знакомо брянцам по назойливым телефонным звонкам, в ходе которых жителям навязывались дорогостоящие услуги. Антимонопольная служба уже заинтересовалась таким неоднозначным медицинским сервисом. Ранее общий знакомый Виткевича и Куприянова Коломейцев, который вел популярный в либеральной среде блог «Вдребезги», эмигрировал в Испанию.


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