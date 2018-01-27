В Петербурге отмечают годовщину снятия блокады Ленинграда

Сегодня, 12:13

Сегодня в Санкт-Петербурге весь день будут происходить торжественные и траурные мероприятия, посвященные 74-летию снятия блокады Ленинграда. Утро в северной столице началось с возложения венков и цветов к историческому зданию на Невском проспекте.

Именно на этом здании №14 главного проспекта города блокадники, а затем и их потомки сохранили надпись, которая предупреждала горожан об опасности артобстрелов. Ветеранов страшных и трагических событий тех лет осталось совсем немного, но все они сегодня вышли на улицы родного города вместе с теми жителями, для которых блокада является историей. Хлебозавод в Московском районе испек сегодня ночью хлеб по «блокадной рецептуре», и молодежь может частично ощутить, что пришлось испытать их дедам и прадедам.

Также сегодня в Санкт-Петербурге состоится парад ретро-автомобилей. Такие машины, невзирая на обстрелы и бомбежки, возили продовольствие по легендарной «дороге жизни». Вечером будет дан салют из 12 орудий тех героических времен. Более 500 военнослужащих обеспечат салют из современных орудий. Питерские студенты запустят в небо тысячи белых и черных воздушных шаров со свечами.