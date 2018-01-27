В октябре в России пройдёт пробная перепись населения

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В период с 1 по 31 октября 2018 года в 10 регионах России пройдёт пробная перепись населения, сообщает официальный сайт правительства. Данный процесс состоится в рамках подготовительных мероприятий к Всероссийской переписи населения 2020 года.

В сообщении говорится, что впервые будут применены новые системы электронного учёта информации. В этой связи в октябре испытают соответствующую методологию, изучат применение на практике некоторых технических факторов. Предполагается, что пробная перепись охватит 550 тысяч человек из разных населённых пунктов и районов Иркутской Новгородской, Сахалинской областей, Камчатского и Красноярского краёв, Якутии, Кабардино-Балкарии, Москвы и Санкт-Петербурга.

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