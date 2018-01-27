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Воронежцы высмеивают видео с парковкой барышни на Lexus

Вчера, 22:30

Воронежцы со смехом и печалью рассказывают в комментариях о парковке новой «автохамки».Видео с парковкой Lexus барышней на улице Пушкинской набирает тысячи просмотров. Девушка «припарковала» авто и ушла по делам на полчаса. Такой шаг стал причиной пробки.

 Жители Воронежа продолжают беспокоиться о ситуации на парковочных местах в городе. Причиной волнений стало появление в Сети нового видео с девушкой автоводителем.

Дама, якобы припарковав Lexus, отправилась по делам на 30 минут. За это время проезд по узкой Пушкинской улице был прекращен. Вернувшись после похода, автоледи села в авто и уехала.

К слову, в Красноярске горожане также продолжают бороться с автохамами. Так, водитель Алексей сообщил в соцсети «ВКонтакте» о том, что неизвестные разбили о лобовое стекло его внедорожника 2 яйца, которые замерзли. Таким способом ему намекнули, что ставить машину на тротуар – плохая примета.


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