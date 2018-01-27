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Жительницы Воронежа пожаловались на хамскую парковку элитных авто

Сегодня, 13:03

В социальных сетях разгорелась дискуссия воронежцев по поводу опубликованной фотографии снятой в одном из дворов города. Жительницы дома, выложившие фото, жалуются, что из-за хамской парковки элитных иномарок, им не выехать с детскими колясками на прогулку.

Действительно, на снимке видно, что припаркованные напротив арки дома Mercedes и Mitsubishi перекрывают проезд женщинам с детскими колясками. Тем более что, как пишут авторы публикации, такое случается не впервые. Большинство пользователей посочувствовали женщинам и написали множество нелестных для автовладельцев эпитетов и «добрых пожеланий».

Однако среди комментаторов нашлись и защитники владельцев иномарок. Они сообщили, что пешеходам, даже с колясками, можно найти множество других путей, чтобы спокойно обойти автомобили. Кроме того, по мнению сопереживающих автомобилистам пользователей, создавать парковки входит в обязанности управляющих компаний. Дискуссия в Сети разгорается, жители Воронежа публикуют аналогичные примеры хамских парковок.


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