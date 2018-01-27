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Ученые раскрыли реальную жизнь ЛГБТ-бомжей в США

Вчера, 22:15

Американские профессоры Лос-Анджелеса Уильям Тирни и Джеймс Уорд обратились к политикам с просьбой развития стратегии работы с ЛГБТ-бомжами в США. Так, в реальной жизни около 35% бездомных относят себя к этой группе. Информацию предоставляет издание Daily Trojan.

 Издание Daily Trojan сообщает об инициативе ученых совершать патронаж ситуации с бездомными. В число нуждающейся категории предлагают отнести ЛГБТ-бомжей в США. Этот вопрос стал актуальным из-за статистических данных, согласно которым 35% бездомных считают себя одним из ЛГБТ. Учет количества таких людей в Америке не ведется, поэтому соответственно нарушены права людей.

Чтобы избежать такого отношения к нуждающейся категории ученые предложили заняться разработкой стратегии развития работы с ЛГБТ-бомжей в США, основываясь на законодательные акты. Этот шаг должен быть частью политики страны, поскольку если проигнорировать ситуацию, то произойдет нарушение прав людей, и будет явна их гендерная дискриминация.


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