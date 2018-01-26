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Во Владикавказе хирург сумел восстановить оторванную руку

Вчера, 23:10

Во Владикавказе хирург смог восстановить пациенту оторванную ранее руку. Пациент травмировал верхнюю конечность, которая осталась висеть только на сухожилиях.

 23-летний парень обратился в больницу Владикавказа с травмой руки. После осмотра доктора в один голос согласились с тем, что единственный выход из положения – срочная ампутация конечности. Но один из хирургов медицинского стационара совершенно не согласился с мнением консилиума. Наоборот, доктор был уверен, что рука сможет по-прежнему функционировать и дальше, а удалять ее совершенно не нужно. Пациент прислушался именно к мнению этого хирурга и доверил ему свое лечение.

После хирургической операции врач сумел пришить оторванную ранее руку и восстановить полностью связки. В данный момент мужчина проходит реабилитацию. Его состояние здоровья удовлетворительное. Это один из случаев во Владикавказе, когда все прошло без осложнений.


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