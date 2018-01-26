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Бастрыкин: Халатность привела к нападениям в российских школах

Вчера, 22:55

Александр Бастрыкин прокомментировал акт нападения в школах России. Глава СК РФ считает первопричиной этого элементарную халатность в сфере безопасности.

Недавний акт вооруженного нападения в школе Перми вызвал большой резонанс в кругах власти региона. В том числе и негодование отмечено со стороны руководства СК РФ. Александр Бастрыкин назвал причину такого неправомерного деяния в учебном заведении. По мнению Бастрыкина, главной причиной атаки в школах является халатность органов, которые должны обеспечивать полную безопасность в школах.

Он акцентировал внимание администрации школ на гарантии охраны, а также глава СК имеет претензии ко многим охранным организациям. Александр Бастрыкин подчеркнул, что в данном направлении будет проведена профилактическая работа с дирекцией школ и главным руководством органов, которые должны гарантировать порядок и спокойствие в школах государства.


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