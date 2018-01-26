Во Владимире родилась здоровая девочка после внутриутробной операции

Вчера, 22:20

Во Владимире родилась абсолютно здоровая девочка после проведенной ранее внутриутробной операции. Матери доктора предлагали сделать аборт и не давать право жить инвалиду, но она отказалась от прерывания беременности.

Женщина из Владимира родила на свет абсолютно здоровую девочку после проведенной за границей внутриутробной операции. Ранее врачи на УЗИ поставили диагноз – грыжа плода. По предписаниям медиков, нужно было немедленно прервать беременность, так как очень высок был шанс для появления на свет калеки. Но женщина отказалась от аборта. Единственный альтернативный выход из положения заключался в проведении внутриутробной операции на нерождённом младенце.

Именно такое вмешательство можно было сделать в Цюрихе. Мать отправили в детский госпиталь, после чего начался сбор средств. Роды назначены на 1 февраля, но девочка родилась ранее. Операция была успешно проведена. В настоящее время малышка здорова, все функции организма работают нормально.