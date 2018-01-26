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Девушка бросила своего парня из-за фальшивого Porsche

Вчера, 17:41

Девушка рассталась со своим парнем из-за поддельного Porsche. Возлюбленная не распознала подделку, но её товарищи лучше разбираются в данном вопросе.

Поэтому когда девушка начала хвастаться фотографиями шикарного автомобиля своего бойфренда, они сразу развеяли миф о настоящей марке. Сцена имело место в Китае, когда молодой парень познакомился с девушкой. После предложил подвезти её домой на своём Porsche. Она и знать не могла, что данная марка является дешёвым аналогом Zotye SR9.

Данный автомобиль и действительно очень похож на оригинал. Что примечательно, таблички с логотипами такие же, как у Porsche. Такие можно купить у местных поставщиков. Однако девушка не знала этого, поэтому несколько недель молодые люди успешно строили свои отношения. После этого девушка решила познакомить бойфренда со своими друзьями, один из которых пояснил подруге подробности об автомобиле. Пассия восприняла это как обман и попросту разорвала отношения с владельцем ненастоящего Porsche.


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