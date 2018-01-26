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Активистка Femen случайно оголилась не перед тем посольством в Киеве

Вчера, 18:09

Активистка движения Femen по случайности оголилась не перед тем посольством в Киеве. 26 января Александра Немчинова первоначально хотела участвовать в акции возле посольства Чехии, но ошиблась, придя к посольству Словакии.

Целью протеста было выразить своё недовольство в сторону кандидата на пост президента Чехии. На данный момент в Чехии идёт второй тур выборов президента, поэтому женщины из организации Femen решили необычным способом возразить Милошу Земану, который баллотируется на пост президента. Одна из них планировала прийти к посольству. Там она разделась, а на её теле было написано неприятное высказывание в адрес Земана.

Как заявляют активисты, так они показывают недовольство кандидату, который, как они лично считают, поддерживает хорошие отношения с Россией.


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