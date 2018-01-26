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Родителей первоклассников призывают не дежурить возле школ в Чите

Сегодня, 16:52

Министр образования Забайкальского края Андрей Томских выразил призыв к родителям первоклассников. По словам чиновника лучше отказаться от ночных дежурств возле школ Читы. Известны случаи «ночевок» родителей около гимназии №4.

 В Чите происходит массовый ажиотаж по поводу записи детей в первые классы. Известно, что родители прибегают к крайним мерам, чтобы занять очередь и попасть в список как можно раньше.

Известна ситуация в гимназии №4. Бабушка будущего первоклассника пожаловалась на то, что в живой очереди она была 14-й, но по приходу ее номера оказалось, что женщина на 112 месте. В ситуации разобрались в управлении образования. Также за ситуацией следит министр образования Забайкальского края Андрей Томских. Он попросил всех соблюдать спокойствие и не дежурить возле учебных заведений, поскольку мест хватит всем детям.


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