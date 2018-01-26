1 марта обещает стране четыре новых ГОСТА: Инновация коснётся гречки и икры

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Престиж российского продукта.

Государственным стандартом Российской Федерации утверждены новые нормы качества к некоторым продуктам. Принятый Роскачеством документ начнёт действовать в пробном режиме с первого марта, а после прохождения его проверки на рынке, будет утверждён весной 2021 года и войдёт в статус постоянно действующих.

Во-первых, существенным изменениям подвергнут красную икру. Теперь в этом продукте количество джуса или так называемого отстоя не должно превышать 5%, а показатель солесодержания в деликатесе, с допустимой отметки на сегодняшний день в 7%, обязано опуститься на 2%.

Во-вторых, ужесточатся нормы относительно риса и гречки. Так в пачке риса доброкачественные ядра должны будут составлять не менее 99.7%, то есть количество негодных примесей на упаковку не должно быть выше чем 0,2%. Относительно нормы дефектных ядер гречки, то тут процентное содержание не качественного продукта ограничен показателем в 0.1% от всего объёма. Также внедряется полный запрет на присутствие плесени в крупе. Заметим, что сейчас такое правило вообще не действует.

Следующим продуктом, который претерпел ряд новых стандартов стало сливочное масло. Этот молочный продукт будет проверяться на его термоустойчивость. При этом показатель качества масла, характеризующий его способность сохранять первоначальную форму в течении двух часов при температуре в 30 градусов по Цельсию, должен равняться единице.

Также накануне стало известно, что уже в 2019 году внедряется новый ГОСТ на водку. Популярный алкогольный напиток теперь станет самого наилучшего качества. Этому будет способствовать недавно появившийся межгосударственный стандарт. Усовершенствованные технические условия доведут этот напиток до исключительно эталонного уровня.

Разработчики нового уровня качества постановили, что водка должна быть абсолютно прозрачной жидкостью с характерным запахом и мягким вкусом, при этом осадки и примеси полностью исключаются. Крепость напитка не должна превышать 40%, учитывая, что сейчас этот диапазон гораздо шире. И производство обязано совершаться только на территории Российской Федерации. Конкретные правила относятся и к сырью из которого будут изготавливать водку. Так вода должна быть смягчённой и соответствовать приемлемому химическому составу, а пшеница и рожь не имеет права содержать пестициды.