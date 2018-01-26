VistaNews.ru


"Омский Хатико" 4 дня пролежал возле мертвого хозяина

Сегодня, 14:24

В одной из квартир Омска была обнаружена такса, которая четыре дня лежала возле умершего хозяина. Преданное животное уже успели прозвать "омским Хатико".

Обнаружить собаку с хозяином помог случай. В доме, который расположен по улице Никифорова, произошла проблема с отоплением. Сотрудники аварийной бригады приняли решение сделать обход по квартирам в поисках протечки. Однако в одной квартире им вовсе не открыли. От соседей удалось узнать, что хозяин квартиры, 44-летний мужчина, живет с собакой, с которой постоянно гулял, но в последнее время его почти неделю не было видно. В управляющей компании было принято решение вскрыть дверь и тем самым проникнуть в квартиру.
В ходе проникновения выяснилось, что хозяин квартиры мертв. Он находился на кухне, а возле него лежала собака породы такса. Установлено, что питомец не ел и не пил в течение нескольких дней.
На данный момент причина смерти мужчины устанавливается, а собака была передана в руки неравнодушных соседей. Местные СМИ уже окрестили ее "омским Хатико" в честь собаки из одноименного фильма.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.