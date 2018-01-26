"Омский Хатико" 4 дня пролежал возле мертвого хозяина

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В одной из квартир Омска была обнаружена такса, которая четыре дня лежала возле умершего хозяина. Преданное животное уже успели прозвать "омским Хатико".

Обнаружить собаку с хозяином помог случай. В доме, который расположен по улице Никифорова, произошла проблема с отоплением. Сотрудники аварийной бригады приняли решение сделать обход по квартирам в поисках протечки. Однако в одной квартире им вовсе не открыли. От соседей удалось узнать, что хозяин квартиры, 44-летний мужчина, живет с собакой, с которой постоянно гулял, но в последнее время его почти неделю не было видно. В управляющей компании было принято решение вскрыть дверь и тем самым проникнуть в квартиру.

В ходе проникновения выяснилось, что хозяин квартиры мертв. Он находился на кухне, а возле него лежала собака породы такса. Установлено, что питомец не ел и не пил в течение нескольких дней.

На данный момент причина смерти мужчины устанавливается, а собака была передана в руки неравнодушных соседей. Местные СМИ уже окрестили ее "омским Хатико" в честь собаки из одноименного фильма.