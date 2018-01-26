Уникальная система работы с детьми-аутистами появится в Белгородской области

Сегодня, 13:00

Наталья Полуянова, занимающая должность заместителя губернатора Белгородской области, рассказала о готовящихся к реализации в регионе проектах по сохранению здоровья детей. В частности, в скором времени в Белгороде появится уникальная система для работы с детьми-аутистами.

В текущем году правительство Белгородской области намерено реализовать сразу 38 уникальных проектов, разделенных на 6 категорий. Одним из важнейших направлений работы Полуяновой и коллег станет «Здоровое поколение». Эксперты уже приступили к созданию новой системы работы с детьми-аутистами. В рамках данного проекта Белгород обзаведется специальными классами в учебных и воспитательных учреждениях, также составится план работы с родителями.

Правительство Белгородской области продолжает реализовывать программу по сохранению базового уровня детского здоровья, под которую попадают малыши от 5 до 9 лет. В текущем году особое внимание специалисты планируют уделить профилактике ожирения и сколиоза.