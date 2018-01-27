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Россияне сочли имя «Ксения Собчак» наиболее подходящим для проституток

Сегодня, 01:15

Имя «Ксения Собчак» является самым подходящим для проституток. Такое мнение высказали жители России во время проведения социологического опроса.

Специалисты компании NumBuster провели социологическое исследование, результаты которого оказались ошеломляющими. Стало известно, что большинство россиян уверены, что имя «Ксения Собчак» является самым популярным для проституток. Выяснилось, что российские мужчины, которые часто пользуются услугами представительниц самой древней профессии на земле, чаще всего записывают номера телефонов, кодируя их под именем дочери бывшего мэра Санкт-Петербурга.

Согласно результатам опроса, более трех тысяч россиян записывают представительницы эскорт-услуг под таким именем. Также к имени мужчины могут добавлять краткую характеристику, которая четко выделяет квалификацию проститутки или раскрывает обстоятельства их знакомства.

Ксения Собчак является скандальной журналисткой оппозиционного телевизионного канала «Дождь», светской львицей с не очень хорошей репутацией и кандидатом в президенты России на предстоящих выборах. Сама знаменитость еще не прокомментировала данную информацию.


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