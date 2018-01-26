В Челябинске через Instagram ищут эскортниц

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Сутенеры в Челябинске освоили новый способ поиска элитных проституток для работы. В соцсети Instagram появился аккаунт, предлагающий девушкам «сотрудничество» с проживанием.

«Работа для девушек с проживанием в Челябинске», - вот так вот напрямую челябинские сутенеры разыскивают эскортниц. Под скандальной записью начинают понемногу накапливаться лайки. Видимо, интернет-сообщество одобряет данный способ заработка.

Владелец рекламного Instagram-аккаунта предлагает обратиться будущим элитным проституткам в директ, дабы обсудить условия сотрудничества. К слову, все происходящее противоречит законодательству России.