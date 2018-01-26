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В Белогорске выбрали супер-студентку 2018 года

Сегодня, 12:15

В Белогорске 25 января прошел конкурс на супер-студентку года, в котором участвовали шестеро девушек, проходя 4 испытания.

 В первом испытании под названием "Визитка" девушки должны были рассказать о своей семье, студенчестве, успехах и хобби. В следующем этапе с названием  "Таланты" участница продемонстрировали, что они умеют. Это и песни, и танцы, и чтение стихотворных и прозаических произведений, а также цирковые номера. Третий этап "Танцевальный экспромт" позволил девушкам под отрывки музыки показать владение хореографическими элементами. И в последнем конкурсе-дефиле "Незнакомка" участницы вышли в вечерних платьях, надев карнавальную маску.
По итогам конкурса, "Супер-студенткой Белогорска 2018" стала Екатерина Фоменко. Ее наградили дипломом и диадемой. На втором месте диплом второй степени и победу в номинации "Суперталант" получила Александра Марченко. Номинация "Суперобаяние" выделила Дарью Борисову.
 Далее титул "Супернаходчивость" заслужила Ульяна Гуцул, "Суперэлегантность" досталась Олесе Загорной, а "Суперпозитив" достался Юлии Шрамченко.
Все конкурсантки также были награждены подарками на память об этом событии.


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