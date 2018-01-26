Амурский губернатор преподнес студенту часы со своей руки

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Ко дню студента 25 января амурский губернатор встретился с 120 молодыми людьми из учебных заведений. Александр Козлов преподнес курсанту Амурского филиала МГУ им. адмирала Невельского часы со своей руки. Мероприятие состоялось в рамках всероссийского проекта «Диалог на равных».

В ходе праздничного концерта ко дню студента, который отмечают по традиции 25 января, были отмечены 15 представителей вузов. Среди подарков и призов было анонсировано главный презент – часы с руки губернатора Александра Козлова. Счастливчиком стал курсант Амурского филиала МГУ им. адмирала Невельского. Чиновник рассказал о подарке в своем аккаунте в социальной сети.

По его словам он лично стал обладателем часов с руки уважаемого человека в детстве. Этот жест оставил в его сознании огромное впечатление, и он рад, что смог также отблагодарить курсанта. Встреча стала одной из составляющих проекта «Диалог на равных».