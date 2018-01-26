VistaNews.ru


Амурский губернатор преподнес студенту часы со своей руки

Сегодня, 11:56

Ко дню студента 25 января амурский губернатор встретился с 120 молодыми людьми из учебных заведений. Александр Козлов преподнес курсанту Амурского филиала МГУ им. адмирала Невельского часы со своей руки. Мероприятие состоялось в рамках всероссийского проекта «Диалог на равных».

В ходе праздничного концерта ко дню студента, который отмечают по традиции 25 января, были отмечены 15 представителей вузов. Среди подарков и призов было анонсировано главный презент – часы с руки губернатора Александра Козлова. Счастливчиком стал курсант Амурского филиала МГУ им. адмирала Невельского. Чиновник рассказал о подарке в своем аккаунте в социальной сети.

По его словам он лично стал обладателем часов с руки уважаемого человека в детстве. Этот жест оставил в его сознании огромное впечатление, и он рад, что смог также отблагодарить курсанта. Встреча стала одной из составляющих проекта «Диалог на равных».


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.