Отделение пластической хирургии появится на Ямале

Сегодня, 00:15

В Октябрьске (ЯНАО) на базе перинатального центра в скором времени появится отделение пластической хирургии. Основными направлениями работы нового отделения городской ЦГБ станут гинекологическая и эстетическая пластики.

Пластические операции на носу, коже лица и груди специалисты ЦГБ Ноябрьска начали делать в 2015 году. Теперь на Ямале готовы расширить спектр данного вида хирургического вмешательства, получив соответствующую лицензию. На базе перинатального центра откроется новое отделение, в котором будет проводиться пластика гинекологического и эстетического профилей. Как итог, в больнице появятся новые рабочие места.

Георгий Фурсов, работающий хирургом в октябрьской ЦГБ, рассказал о нехватке кадров для госпиталя в настоящее время. Для расширения спектра хирургического вмешательства с помощью пластики медучреждению на Ямале нужны новые хирурги и анестезиологи.