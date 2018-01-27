VistaNews.ru


Отделение пластической хирургии появится на Ямале

Сегодня, 00:15

В Октябрьске (ЯНАО) на базе перинатального центра в скором времени появится отделение пластической хирургии. Основными направлениями работы нового отделения городской ЦГБ станут гинекологическая и эстетическая пластики.

Пластические операции на носу, коже лица и груди специалисты ЦГБ Ноябрьска начали делать в 2015 году. Теперь на Ямале готовы расширить спектр данного вида хирургического вмешательства, получив соответствующую лицензию. На базе перинатального центра откроется новое отделение, в котором будет проводиться пластика гинекологического и эстетического профилей. Как итог, в больнице появятся новые рабочие места.

Георгий Фурсов, работающий хирургом в октябрьской ЦГБ, рассказал о нехватке кадров для госпиталя в настоящее время. Для расширения спектра хирургического вмешательства с помощью пластики медучреждению на Ямале нужны новые хирурги и анестезиологи.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.