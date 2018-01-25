Почта России обеспечит доставку посылок из Китая в Москву за неделю

Вчера, 21:55

Посылки, отправленные из Китая в Москву будут идти намного быстрее, чем обычно. Перевозчик «Почта России» разработал план работы, по которому почтовые отправления будут доставляться россиянам на протяжении недели.

В настоящее время представители перевозчика «Почта России» проводят аргументированные переговоры с китайскими коллегами по поводу сокращения сроков доставки посылок гражданам. Как сообщил руководитель компании Николай Подгузов, для достижения оптимального решения есть полностью положительные предпосылки. Он уверен, что уже в 2018 году граждане в России смогут получить свои посылки из Китая в минимальный срок – 7 дней.

Для достижения оптимального решения данного вопроса Подгузов предполагает, что придется полностью изменить концепцию работы почтовиков в компании. Это событие будет реально после того, как для реализации выделят нужную сумму финансовых средств. По недавним подсчетам, она составляет 50 миллионов рублей.