В Амурской области 25 января появилась на свет первая в этом году Татьяна

Вчера, 19:41

В Амурской области на свет появилась 25 января первая девочка с красивым именем Татьяна в 2018 году. Стало известно, что это имя было дано младенцу впервые после 1 января.

По данным СМИ, в Благовещенском родильном доме 25 января родилась девочка, которую родители назвали Татьяной. Это красивое имя с начала 2018 года еще никому прежде не досталось, малышка будет носить его первой. Мама новорожденной Танюши сообщила, что давно мечтала о дочке и заранее знала, что ее так назовет.

Эта мечта была еще с раннего детства, ведь ее лучшую подругу также звали Татьяной. Поздравить новоиспеченную маму и ее новорожденную Таню пришли в роддом представители местной власти Амурской области. Они вручили ценные подарки и осыпали массой пожеланий маленькой жительнице региона здоровья и успехов в жизни.