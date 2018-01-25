В Bloomberg заявили о разрыве отношений дочери Путина и миллиардера Шамалова

Вчера, 19:12

Информационное агентство Bloomberg сообщило, что младшая дочь президента РФ Путина Екатерина Тихонова рассталась со своим супругом миллиардером Кириллом Шамаловым. Об этом изданию сообщили осведомлённые источники.

Однако в полученном сообщении не сообщается, когда именно состоялось событие и был ли развод вообще официальным. Bloomberg уточняет, что продажа акций нефтехимической компании «Сибур», которые принадлежали Шамалову, связанно именно с разрывом отношений с так называемой дочерью Путина.

Считается, что сам Кирилл Шамалов на продаже акций ничего не заработал. Они были переданы ему Путиным в качестве «знака доверия» с его стороны.

Однако информацию о получении прибыли с продажи акций опровергает другой источник Bloomberg. Этот источник заявляет, что Шамалов стал вкладываться вместе со своим отцом в «Сибур», но инвестиции оказались невыгодными.

Официально эти данные пока что не подтверждаются, на и навряд ли подтвердятся, так как ранее в Кремле даже отказались высказаться по поводу того, что Катерина Тихонова является дочкой Путина.

Кирилл Шамалов вместе со своим отцом Николаем владеют банком «Россия». Последний является другом Путина. В 2016 году Шамалов-младший, по версии Forbes, занимал 74 место в списке самых богатых россиян.