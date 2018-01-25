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Соцсети шокировали интим-фото освободившегося из СИЗО трансгендера

Вчера, 18:23

Instagram-блог Альбины Матюниной (в прошлом Алексея Матюнина), пестрящий множеством откровенных фотографий, всё чаще привлекает внимание пользователей, желающих узнать о буднях трансгендера из Новочеркасска Ростовской области. Сама она хоть пока и не имеет большого числа поклонников, но после возвращения из мест лишения свободы всё больше уделяет внимания собственной популяризации.

Парень, а впоследствии девушка, с непростой историей привлек внимание общественности ещё несколько лет назад. Ещё до смены пола Алексей совершил кражу, за что был приговорён к лишению свободы с испытательным сроком. Спустя время, так и не дождавшись окончания периода условного наказания, он решил перевоплотиться в жгучую брюнетку и с этой целью отправился в Москву. О своих планах теперь уже Альбина не предупредила органы ФСИН, за что в итоге попала за решётку.

Теперь же, после освобождения из мест заключения девушка вновь шокирует общественность, но на этот раз уже публикацией множества интимных фото в своём Instagram. Правда, «лайков» у Альбины пока немного, предположительно, из-за того, что не все поклонники трансгендера готовы обнаружить себя.


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