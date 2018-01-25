Петербургский блогер: Омск – самый весёлый город

Вчера, 17:49

Блогер из Санкт-Петербурга по имени Леонид Баланев рассказал, по его мнению, Омск является самым весёлым российским городом.

Блогер со своим товарищем в октябре отправились в путешествие на Байкал через всю Россию, посещая различные административные центры и населённые пункты. Житель Петербурга отметил, что именно Омск он считает самым весёлым городом, где проживают самые позитивные граждане. Он не понимает, почему большинство жителей РФ считают, что Омск «унылый».

Помимо административного центра, блогеры побывали и в Порт-Артуре, где оказались гостями в цыганской компании. Также они успели подработать таксистами и ознакомиться с местными достопримечательностями. Молодые люди познакомились с известным «метро», а также побывали в «заминированном» здании. Они как раз попали в волну массового телефонного терроризма, который процветал в конце прошлого года.

Полный репортаж об Омске можно посмотреть на канале блогера в YouTube здесь.