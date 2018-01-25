«Росконтроль» не нашёл качественной колбасы в российских магазинах

Сегодня, 16:04

Специалисты организации независимого контроля качества Росконтроль изучили 17 видов колбас, представленных на прилавках магазинов на предмет соответствия требованиям государственным стандартам качества. По итогам проверки ни один из исследуемых образцов продукции не продемонстрировал заявленных производителями параметров.

На сайте Росконтроля говорится, что специалисты отобрали для анализа наиболее популярные среди россиян сорта колбасы, в том числе «Сервелат», «Московскую» и «Брауншвейгскую». При этом изучались изделия разных мясокомбинатов. Как выяснилось, практически все производители используют технологию, нарушающую установленные ГОСТы. В продукции были выявлены крахмал, животный белок, фосфаты и пшеничная клетчатка, однако практически во всех случаях производитель о добавках потребителя не информирует. Чаще всего наблюдается нарушение в виде чрезмерного злоупотребления заменителями мяса – шкурками, хрящами, соевыми белками.

Ранее Росконтроль установил, что на прилавках российских магазинов присутствует опасное для жизни мясо птицы.