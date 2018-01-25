Танец ульяновских курсантов вызвал ажиотаж среди пенсионеров

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Танец ульяновских курсантов вызвал ажиотаж среди российских пенсионеров. Об этом говорится в последнем социальном опросе ВЦИОМ.

Согласно данным ВЦИОМ, более 60% пенсионеров в РФ, возраст которых составляет от 60 лет, смотрели видеозапись ульяновских курсантов. Ещё 18% респондентов «где-то слышали» о нём. При этом отмечается, что лишь 45% возрастной категории от 18 до 24 лет видели запись. Указывается, что практически половина (43%) опрошенных посчитали танец ульяновцев смешной шуткой, а 35% граждан считают, что такая «выходка» свидетельствует о падении нравов в обществе. Примерно 15 из 100 человек не смогли дать оценку произошедшему.

Интересно, что 7% россиян приняли поступок курсантов за оскорбление отечественной авиации. Одна треть опрошенных считает, что «провинившихся» следует обязать к общественным работам. Примерно четверть респондентов считает, что не нужно наказывать молодых людей за их видеозапись. Около 11% граждан считают, что курсантам нужно было выписать административный штраф.

Социальный опрос проводился 25 января в честь Дня студента. При этом лишь 20% граждан знают, что сегодня именно этот праздник. У большинства он ассоциируется как Татьянин день.