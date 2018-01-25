В честь дня студентов в РГГУ молодежь устроила флешмоб

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В Домодедово студенты РГГУ решили устроить флешмоб. Приурочили его ко Дню студента, акция получила название «Халява, приди!».

Студенты из подмосковного Домодедово решили необычным образом отпраздновать День студента. Для этого они решили организовать необычный флешмоб, который должен призвать везение во время сдачи сессии – его название «Халява, приди!». Во время акции студенты РГГУ махали зачетками и выкрикивали главный лозунг флешмоба.

Как известно, такой призыв знаком всем студентам, с давних времен считается, что помогает получить хорошую оценку и успешно сдать сессию. Заместитель начальника молодежного центра «Интеграл» Мария Лапаногова сообщила, что во время проведения акции изначально планировалось выложить слово «зачет», а потом данная идея получила развитие – появился лозунг мероприятия. Также сообщается, что сегодня всех желающих студентов приглашают на празднование Татьяниного дня и Дня студентов в молодежный комплексный центр «Победа», где запланировано проведение различных конкурсов, квестов и концерт.

Известно, что участниками флешмоба стали 200 студентов не только высших учебных заведений, но и колледжей. Сообщается, что в акции приняли участие и педагогические работники учебных заведений. В Домодедово уверены, что данное событие станет традиционным и привлечет большее количество участников.