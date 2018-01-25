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В Нижнем Новгороде названы самые аварийные места на дорогах

Сегодня, 14:58

Аналитики сервиса «Яндекс. Навигатор» назвали самые аварийные места на дорогах в Нижнем Новгороде. В своей работе они использовали отметки о ДТП, оставленные в приложении водителями.

С января 2016 по декабрь 2017 года нижегородские водители, использовав приложение «Яндекса», оставили на карте города 160 тысяч отметок о ДТП, от мелких поломок до трагических аварий. Аналитики разделили карту на равные стометровые квадраты. Самыми аварийными участками на дорогах считали те места, которые больше всего имели отметок. Самые опасные квалифицировали по высокому показателю отношения числа отметок к числу проездов через квадрат с активным навигатором.

На первом месте числится перекресток Московского шоссе и улиц Ивана Романова и Должанской, на втором остановилась развязка Московского шоссе и Кузбасской улицы, а тройку замыкает перекресток улиц Героя Попова и Новикова-Прибоя.


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