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В Оймяконе японский турист искупался при -60 градусах, чтобы «понять российскую душу»

Сегодня, 14:42

Турист из Японии, чтобы понять, как и чем живут россияне, решил искупаться в озере при температуре воздуха в -60 градусов по Цельсию. Случай произошёл в якутском селе Оймяконе. Купание японца попало на видео, а затем его выложили в интернет.

Турист из Японии выбрал очень непростой способ «понять российскую душу». Молодой мужчина искупался в одном из водоёмов в якутском селе Оймяконе. Примечательно, что во время купания температура воздуха составляла целых -60 градусов по Цельсию. Вообще, вся эта местность считается одним из самых холодных мест в мире.

На попавшей на YouTube видеозаписи видно, как японец только в одних плавках выбегает из автомобиля, который припаркован у озера. Затем молодой человек забегает в источник, быстро окунается в воду и убегает обратно. На протяжении всей записи мужчина не перестаёт сильно кричать. Это и понятно, так как температура в -60 градусов является не просто низкой, а экстремальной и критической.

                                   

Видеозапись стала быстро популярной в интернете. Всего за два дня ролик собрал больше 217 тысяч просмотров. В комментариях люди или восхищались туристом из Японии, или же скептически подмечали, что такие критические температуры очень опасны для здоровья.


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