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Студенты СПбГУ поставили Путину "зачет"

Сегодня, 14:07

Учащиеся Государственного университета Санкт-Петербурга сделали световое шоу, спроектировав на фасад вуза зачетку российского главы Владимира Путина. Шоу было отснято на видео и опубликовано в Сети.

 Это связано с тем, что российский президент свое высшее образование получал в ЛГУ, который сейчас носит название СПбГУ. Также событие приурочили к Татьяниному дню, что, как известно, является Днем студентов. Проекция имеет вид зачетки, на которой находится фотография ее владельца Путина, в ней указывается срок его правления на посту президента. За каждый срок стоит зачет. Также зачет присутствует и на будущий срок, так как они верят в то, что он победит на президентских выборах.

Выборы, кстати, пройдут уже 18 марта текущего года. Кандидатуру Путина в президенты подписями одобрили 1,5 миллиона россиян.


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