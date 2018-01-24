Кладоискатель из Владивостока нашел сокровища на 2 млн рублей

Вчера, 23:32

Начинающий кладоискатель из Владивостока нашел буквально под ногами сокровища – 43 золотые монеты, оцененные примерно в 2 млн рублей.

Золотые монеты пролежали в жестяной коробке более 100 лет. Как отмечается, маловероятно, что опытный кладоискатель сумел бы их откопать. Сигнал был слабый, он бы попросту не обратил на него внимания. А нашедший их мужчина был новичком в этом деле и проверял каждый сигнал металлоискателя, ради интереса.

На YouTube один из пользователей под ником «Кладоискатель Белый Копатель» рассказал о находке на своем канале. Клад состоял только из золотых монет: несколько Николая II, американские и две китайские. Личность счастливчика и его коллег не афишируется. Известно только, что он житель Владивостока и нашел клад на окраине города.

Свою находку кладоискатель предпочел не сдавать в полицию, как обычно полагается, а продать за 1 700 000 рублей.