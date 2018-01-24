В Симферополе экстремал на матрасе покорил реку Салгир

Вчера, 21:10

В Симферополе экстремал Александр Недре на надувном матрасе покорил реку Салгир. По его словам, виной тому стал спор с друзьями.

В социальных сетях жители Симферополя стали писать об экстремале, который плавает по реке Салгир на надувном матрасе в мороз. Свои слова пользователи стали подкреплять фотографиями. Некоторые предположили, что так мужчина без пробок добирается до работы.

Героем Интернета стал местный житель Симферополя Александр Недре. По его словам, предположения очевидцев не имеют правдивой основы. Как оказалось, он поспорил с друзьями на камень-ножницы-бумага и проиграл, а потому ему выпала роль крымского гондольера. Мужчина очень боялся упасть в холодную реку, так как у него кроме матраса и палки ничего не было. Крымчанин хотел сделать что-то хайповое и, судя по активной реакции юзеров в соцсетях, ему это удалось.