VistaNews.ru


В Симферополе экстремал на матрасе покорил реку Салгир

Вчера, 21:10

В Симферополе экстремал Александр Недре на надувном матрасе покорил реку Салгир. По его словам, виной тому стал спор с друзьями.

В социальных сетях жители Симферополя стали писать об экстремале, который плавает по реке Салгир на надувном матрасе в мороз. Свои слова пользователи стали подкреплять фотографиями. Некоторые предположили, что так мужчина без пробок добирается до работы.

Героем Интернета стал местный житель Симферополя Александр Недре. По его словам, предположения очевидцев не имеют правдивой основы. Как оказалось, он поспорил с друзьями на камень-ножницы-бумага и проиграл, а потому ему выпала роль крымского гондольера. Мужчина очень боялся упасть в холодную реку, так как у него кроме матраса и палки ничего не было. Крымчанин хотел сделать что-то хайповое и, судя по активной реакции юзеров в соцсетях, ему это удалось.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.