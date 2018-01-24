Четыре девушки вытолкали ВАЗ из снежного плена в Воронеже

Вчера, 20:47

Компания из четырех девушек помогла шоферу ВАЗа выбраться из снежного плена в Воронеже. На видео видно, как автомобиль застрял на дороге, а жительницы города мастерски вытолкали его.

В социальной сети Воронежа появилось видео, которое было снято камерой смартфона одного из очевидцев. 24 января на проезжей части города застрял автомобиль в снегу. Транспортное средство усердно пыталось освободиться от снежного плена, но как ни старался водитель, все результаты были нулевыми.

В это время вблизи забуксовавшего автомобиля оказалась компания из четырех девушек. Они решили помочь шоферу и начали толкать транспортное средство.

Буквально через минуту машина спокойно поехала дальше по дороге. Видео моментально оценили многие пользователи. Как только все закончилось, на том же злополучном месте оказался новый водитель, но девушек уже не было.