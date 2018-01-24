Житель Воронежа счел проституток лучше корыстных женщин во всех отношениях

Вчера, 19:54

Молодой мужчина из Воронежа в соцсетях сообщил, что проститутки намного лучше корыстных женщин. Он уверен, что с представительницами древней профессии намного легче по жизни.

Разница между этими двумя категориями женщин очень ярка, так что особо объяснять не придется в научных терминах, заявляет автор. Мужчина из Воронежа уверен, что, имея дело с проституткой, сразу понятно, что ей нужно в реальности. Корыстные и жадные женщины представляют огромную опасность, так как они всячески скрывают свою истинную цель отношений. Поймать такую красавицу можно сразу по ее поведению. Именно признаком алчности выступает резкая жажда влюбленности.

Свои умозаключения мужчина выложил на просторах социального ресурса и вызвал резонанс среди поклонников. На опубликованную запись о проститутках и корыстных женщинах многие отозвались с презрением. Хотя некоторая часть была согласна с выводами воронежского джентельмена.