В Литве увидели охранника-гиганта в Доме подписантов

Вчера, 19:14

В Литве охранник-гигант выложил свое фото в Сети и шокировал им поклонников Всемирной паутины. Рост нового сотрудника отдела безопасности составляет 2,05 метра, и он контролирует покой в здании Дома подписантов.

В Литве обнаружился охранник-великан, который работает в Доме подписантов. Мужчина действительно широкоплеч и имеет большой рост. Об этом свидетельствует уникальное фото, на котором присутствует сам охранник, вместе с президентом Литвы и другими политиками.

Дело в том, что представители высшей власти Литвы выглядят настоящими лилипутами по сравнению с охранником, который виден на заднем плане.

По словам самого литовского телохранителя, его рост 2,05 метра. Просто в форме и на фоне камер иногда создается впечатление о том, что охранник-гигант. В принципе нет ничего необычного – именно так говорит сам мужчина, в мире есть намного более интересные особенности физиологии.