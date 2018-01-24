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В Литве увидели охранника-гиганта в Доме подписантов

Вчера, 19:14

В Литве охранник-гигант выложил свое фото в Сети и шокировал им поклонников Всемирной паутины. Рост нового сотрудника отдела безопасности составляет 2,05 метра, и он контролирует покой в здании Дома подписантов.

 В Литве обнаружился охранник-великан, который работает в Доме подписантов. Мужчина действительно широкоплеч и имеет большой рост. Об этом свидетельствует уникальное фото, на котором присутствует сам охранник, вместе с президентом Литвы и другими политиками.

Дело в том, что представители высшей власти Литвы выглядят настоящими лилипутами по сравнению с охранником, который виден на заднем плане.

По словам самого литовского телохранителя, его рост 2,05 метра. Просто в форме и на фоне камер иногда создается впечатление о том, что охранник-гигант. В принципе нет ничего необычного – именно так говорит сам мужчина, в мире есть намного более интересные особенности физиологии.


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